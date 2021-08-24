46-летняя женщина с внешностью 26-летней раскрыла секрет «вечной молодости»

Жительнице американского штата Юта удается выглядеть на 20 лет моложе своего возраста благодаря фитнесу и правильному питанию. Об этом пишет издание Daily Mirror.

Подписчики 46-летней Джессики Энслоу в Instagram и Tiktok считают, что она похожа на собственных дочерей, которым 18 и 26 лет. «Ты выглядишь, как их старшая сестра», — говорится в одном из комментариев к ее фото и видео. «Я отказываюсь верить, что вы — это мать и дочь», — написано в другом.

Энслоу считает, что секрет ее «вечной молодости» заключается в здоровом образе жизни. Женщина стала его приверженцем в 19 лет, вскоре после рождения первого ребенка. По ее словам, она вернулась из больницы и обнаружила, что не может натянуть старые джинсы даже на бедра. После этого Энслоу села на диету и стала заниматься спортом.

Хотя с тех пор женщина родила еще шестерых детей, она по-прежнему ходит в спортзал три раза в неделю и следит за своим рационом, состоящим из фруктов и пищи, богатой белком и неочищенными углеводами.

Ранее сообщалось, что молодо выглядящая жительница Великобритании раскрыла секреты неувядающей красоты и привлекательности. Она утверждает, что оставаться «вечно молодой» ей помогают экстремальные виды спорта.