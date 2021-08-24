Из жизни
 
Последние новости
Глава ЦРУ тайно встретился с лидером «Талибана»
Минобороны России впервые получит «Циркон»
Российскую федеральную трассу перекрыли из-за природного пожара
Жители Германии высмеяли Меркель за угрозы России по «Северному потоку-2»
Модель выгнали из торгового центра Дубая из-за слишком откровенного наряда
Лавров рассказал венгерскому МИД о действиях НАТО в Европе
В сеть попали кадры издевательств над заключенными в иранской тюрьме
Зеленский учредил на Украине новый государственный праздник
Германии предсказали возрождение трехстороннего союза после ухода Меркель
Новости партнеров
Прослушать новость

46-летняя женщина с внешностью 26-летней раскрыла секрет «вечной молодости»

46-летняя мать семерых детей рассказала, что выглядит вдвое моложе за счет спорта и диеты
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @alyssa_kimber

Жительнице американского штата Юта удается выглядеть на 20 лет моложе своего возраста благодаря фитнесу и правильному питанию. Об этом пишет издание Daily Mirror.

Подписчики 46-летней Джессики Энслоу в Instagram и Tiktok считают, что она похожа на собственных дочерей, которым 18 и 26 лет. «Ты выглядишь, как их старшая сестра», — говорится в одном из комментариев к ее фото и видео. «Я отказываюсь верить, что вы — это мать и дочь», — написано в другом.

Как Россия угорела по Сергею Шнурову и влюбилась в Диму Билана
Читать

Энслоу считает, что секрет ее «вечной молодости» заключается в здоровом образе жизни. Женщина стала его приверженцем в 19 лет, вскоре после рождения первого ребенка. По ее словам, она вернулась из больницы и обнаружила, что не может натянуть старые джинсы даже на бедра. После этого Энслоу села на диету и стала заниматься спортом.

Хотя с тех пор женщина родила еще шестерых детей, она по-прежнему ходит в спортзал три раза в неделю и следит за своим рационом, состоящим из фруктов и пищи, богатой белком и неочищенными углеводами.

Ранее сообщалось, что молодо выглядящая жительница Великобритании раскрыла секреты неувядающей красоты и привлекательности. Она утверждает, что оставаться «вечно молодой» ей помогают экстремальные виды спорта.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Выглядящий в два раза младше своего возраста бодибилдер раскрыл секрет молодости
«Вечно молодая» 70-летняя модель раскрыла секреты привлекательности
«Вечно молодая» мать двоих взрослых детей раскрыла секреты неувядающей красоты
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0131 июля
Келли О'Нил в сериале Swamp Murders: The Chameleon Killer

Убийца-хамелеон.

Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
14:1519 августа

Девушка подслушала разговоры парня во сне, разоблачила измену и выгнала его

13:2519 августа

Сын вернулся к родителям через четыре месяца после своих похорон

12:4319 августа

Редкого двухголового черепашонка нашли живым и сняли на видео

Из жизни00:01 4 июля

Одержимые огнем.

Иногда пожарные сами поджигают дома и губят людей. Зачем они это делают?
11:2919 августа

Диетолог назвала способ есть больше и все равно худеть

10:0219 августа

Разъяренный морской котик напал на дайвера и попал на видео

09:0619 августа

Россиянин забыл на улице чемодан с 15 миллионами рублей

Из жизни00:0220 июня

«Они не знают, что делают»

Всемогущих британских шпионов разоблачили: история главных провалов английских спецагентов
09:0019 августа

Мужчина сделал себе подарок на день рождения и неожиданно разбогател

08:4619 августа

В Испании отменили корриду из-за неполиткорректных кличек быков

07:2819 августа

Хозяин дома нашел запечатанный на сто лет чердак с ценностями на миллионы рублей

Россия
Собянин предложил отменить ношение масок для учителей
Разработчик «Спутника V» назвал условие окончания пандемии
«Не хочу больше этого зоопарка»
Как сложились судьбы российских вундеркиндов
Российский врач назвала безопасную для здоровья норму рафинированного масла
«Таких пожаров не было никогда»
Битва за тайгу: что происходит в охваченных огнем лесах Якутии
Раскрыты подробности гибели известного экстрасенса в Москве
Последние герои СССР.
Во время путча погибли трое защитников Белого дома. Их оплакивала вся страна, а теперь все забыли
Все материалы
Мир
«Мама упала в обморок, и они ударили ее автоматами»
Как афганские женщины жили без талибов и что их ждет теперь?
Ушли по-афгански.
Тайный сговор, страх перед талибами и коррупция: почему армия Афганистана сдала страну без боя?
Террористы с хорошими лицами.
«Талибан» пытается изменить к себе отношение. Почему ему никто не поверит?
Все материалы
Бывший СССР
В ДНР объяснили отсутствие прогресса на переговорах по Донбассу
А в Киеве дядька.
30 лет назад Украина добилась независимости. Почему это не сделало украинцев счастливыми?
Украина сообщила о гибели своего военнослужащего под обстрелом в Донбассе
Афганский приход.
Наркотики, оружие, шариат: чем талибы так пугают бывшие республики СССР?
Названы причины блокировки украинского издания «Страна.ua»
Поговорите тут.
Языковые патрули, тюрьма и гонения: как в Казахстане притесняют русских?
Зеленский потребовал от Евросоюза гарантии энергетической безопасности
Все материалы
Экономика
В Азии 80 миллионов человек стали крайне бедными
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Назван российский регион с наибольшим уровнем бедности
Искусственное мясо захватывает мир.
Почему Россия оказалась к этому не готова?
В Кремле назвали непростой ситуацию с ростом цен в России
Час расплаты.
Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин убил отказавшуюся уходить из квартиры знакомую
«Электрический провод — его знак»
Убийство восьмилетней школьницы потрясло Сибирь. Почему ее считают жертвой маньяка?
Бывшего замначальника таможни в Приморье осудили на 12 лет колонии за взятки
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Российского гаишника задержали после взятки
«Напугать так, чтобы домой уехали»
Зачем 15 лет назад прапорщик ФСБ и националисты взорвали Черкизовский рынок в Москве?
Россиянка под давлением мужа обвинила подполковника МВД в насилии
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
Новый Хабиб анонсировал дату ближайшего боя в UFC и имя соперника
«Однажды кто-нибудь умрет»
Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
Российские хоккеистки проиграли сборной Канады на чемпионате мира
Матч между «Ниццей» и «Марселем» окончательно остановлен
Лионель Месси«Мы потеряли лучшего игрока»
Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
Фанаты напали на футболистов во время матча чемпионата Франции
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Все материалы
Культура
Супермена сделают геем
«Ой, девки, загуляю!»
Как Россия угорела по Шнурову с «Ленинградом», влюбилась в Диму Билана и сплясала под Сердючку
Исхудавшая до 30 килограммов МакSим начнет заново учиться ходить
Как Россия угорела по Сергею Шнурову и влюбилась в Диму Билана
 
Актера фильма Marvel и «Дюнкерка» избили в Ирландии
«Больше не выдержу съемок с ним»
Звезда «Воспоминаний» о сложных женщинах, токсичных мужчинах и невыносимом Хью Джекмане
Театр Ермоловой будет судиться с уволенными актерами после жалобы Путину
Все материалы
Интернет и СМИ
В работе «Яндекса» произошел сбой
Российский экстрасенс и участник телешоу найден мертвым в Москве
Мужчина решил помочь беременной жене и случайно назвал ее «монстром»
Женщина познакомилась с мужчиной в Tinder и спустя год заподозрила неладное
Все материалы
Ценности
Блогерша раскрыла способ ходить в туфлях на каблуках без боли
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Знаменитости ввели в моду оголяющий грудь топ
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Покупатели высмеяли слишком откровенный дизайн бикини популярного бренда
Стразы, стринги, ирокез.
Миллионы людей смотрели MTV и подражали кумирам. Как мода, которую хочется забыть, возвращается?
Знаменитости полюбили наряды с эффектом наготы и запустили новый тренд
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Женщина сбросила 25 килограммов за пять месяцев без отказа от бургеров и лапши
«Ты на уровень ниже других»
История москвички, которая перебралась в Австралию за любимым и почувствовала себя там чужой
Женщина решила сэкономить и отказалась от покупки туалетной бумаги и еды
Дин Мартин, Майк Романофф и Фрэнк СинатраКнязь Михаил Голливудский.
Как нищий мальчик из Вильнюса выбился в люди и стал легендой «фабрики грез»
Оскорбленный посетителями официант получил 332 тысячи рублей чаевых
Любовь на краю света.
Влюбленные сбежали от племени, запрещавшего им быть вместе: история австралийских Ромео и Джульетты
Женщина оплатила свадьбу сына и пришла в сопровождении его бывшей жены
Все материалы
В России создали еще один беспилотник
«Шёлковый путь»: неудавшийся Дакар по-сибирски
Что случилось с российским ралли-марафоном
Volkswagen Jetta обновился и получил мотор от Taos
Кастомизируй это! Самые интересные машины фестиваля Кастом Weekend
Кадиллаки, Волги, Москвичи и один невероятный ЕрАЗ
В России появился новый Chevrolet Trailblazer
Посмотрите на самые необычные «Лады» фестиваля «ЖиФест»
Эти машины даже не представляли, во что превратятся на пенсии
Для УАЗов стало доступно управление со смартфона
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Горы и лес слышат тебя»
Как живет и во что верит один из самых малочисленных народов России
«Все делали, как я хотела»
Как традиционная кавказская свадьба изменилась под напором феминизма?
«Россия — это холодец»
Самые популярные и мемные песни об отдаленных уголках страны
«Вдруг я понимаю: это следы медведя»
Как москвичка изменила свою жизнь, чтобы объездить Россию и снять ее с дрона
«Добраться туда тяжело»
Барханы, снежные горы и цветущая сон-трава: затерянная Россия в объективе фотографа
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
В Хабаровске стартовал фестиваль песчаных скульптур
Все материалы