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«Вечно молодая» мать двоих взрослых детей раскрыла секреты неувядающей красоты

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Veena Nayyer
Veena Nayyer
Фото: @makeup_by_veena

Прозванная в сети «вечно молодой» 48-летняя мать взрослой дочери из английского города Слау, графство Беркшир, раскрыла секреты своей неувядающей красоты. Ее слова приводит издание Daily Mail.

Вине Найер (Veena Nayyer) льстит, когда ее принимают за старшую сестру ее 28-летней дочери, однако ее раздражают просьбы продемонстрировать удостоверение личности при покупке алкоголя. Она добавила, что ее небольшой рост, 149 сантиметров, также вводит окружающих в заблуждение.

Англичанка, работающая визажисткой, отметила, что очень важно пользоваться увлажняющими средствами для кожи лица, чтобы выглядеть моложаво. Она призвала начать делать это с подросткового возраста. Сама Найер наносит увлажняющий крем четыре раза в день из-за экземы, а также пользуется солнцезащитными средствами с индексом не менее 50 SPF.

Визажистка призналась, что однажды, в 2018 году, ей сделали уколы ботокса в лоб, но в остальном она борется с морщинами с помощью уходовой косметики. Она призвала женщин подбирать качественные средства по возрасту, а не продолжать пользоваться тем, что помогало им в молодости.

Найер подчеркнула, что после наступления менопаузы в 46 лет она «начала чувствовать себя старой», а ее кожа стала гораздо более сухой. В 47 лет англичанка прошла курс заместительной гормональной терапии. Она утверждает, что лекарства помогли ей сохранить кожу и волосы в хорошем состоянии.

Найер также подчеркивает, что важно следить за своим рационом, однако знать меру: не мучить себя строгими диетами и иногда радовать себя пирожными и чипсами. Помимо этого, для сохранения молодости, по ее мнению, необходимо меньше волноваться.

«В целом, я позитивный человек, который заботится о себе, поэтому, наверное, я и выгляжу моложе», — подытожила англичанка.

Ранее молодо выглядящая жительница английского графства Уэст-Сассекс, у которой три взрослых ребенка, назвала свои способы сохранить красоту и привлекательность. Она рассказала, что ежедневно пьет два литра воды, чтобы не обезвоживать организм, занимается йогой каждый день и носит яркую одежду.


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