56-летняя мать четырех взрослых детей раскрыла тайну неувядающей красоты

«Вечно молодая» жительница Великобритании раскрыла тайну своей неувядающей красоты. Ее история опубликована на сайте Daily Mail.

56-летняя Нетта Хаббол (Netta Hubball), мать четырех взрослых детей, живет с мужем Робом в английском городе Вулвергемптон. В прошлом году она вместе с 24-летней дочерью Хайли запустила линейку органических косметических средств по уходу за кожей. По ее словам, дочь показала ей мир новых технологий и передовых идей. Хаббл считает, что именно это помогает ей оставаться молодой и прогрессивной.

Британка утверждает, что никогда не пользовалась ботоксом, однако каждые три месяца делает микронидлинг — косметическую процедуру с использованием микроигл, направленную на борьбу с признаками старения. Также она дважды переносила безоперационную подтяжку лица с помощью фокусированного ультразвука высокой интенсивности. Результат от такого лифтинга сохраняется до девяти месяцев, уточняет она.

Чтобы оставаться в форме, дважды в неделю Хаббол занимается спортом под руководством личного тренера. «Мы выполняем некий микс из силовых упражнений и танцев, — отметила она. — Дома у меня есть спортзал для тренировок». Помимо этого, недавно британка увлеклась верховой ездой. «С возрастом не менее важно находить новые увлечения и выходить из зоны комфорта», — подчеркнула она.

В уходе за кожей и волосами Хаббол использует оливковое масло. Она наносит его на кончики волос и тело перед сном. «Оно богато витамином Е, антиоксидантами и Омегой-3, — объясняет британка. — Раз в два дня я делаю пилинг лица, чтобы отшелушить омертвевшие клетки и помочь полезным элементам пропитать кожу».

Хаббол считает, что оставаться привлекательной ей также помогает любовь к шопингу. По ее мнению, красивый наряд, помимо прочего, поднимает настроение и сохраняет молодость.

Ранее 55-летняя жительница Лондона Розада Бернс (Rosada Burns), у которой трое детей, перечислила пять секретов своей «вечной молодости». Оставаться молодой и энергичной ей помогают заграничные путешествия с друзьями и регулярные посещения косметолога.