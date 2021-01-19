Моложавая 55-летняя мать троих детей раскрыла тайну «вечной молодости»

Моложавая жительница Лондона, Великобритания, раскрыла тайну «вечной молодости». Ее слова приводит Daily Mail.

55-летняя Джо Хупер (Jo Hooper), мать троих детей, рассказала, как ей удается держать себя в тонусе. По ее словам, до 17 лет она занималась балетом, а пять лет назад начала ходить в спортзал на тренировки, которые сочетают в себе элементы из балета, функционально-силовой тренинг, пилатес и йогу. «Это веселее и прекрасно подкачивает мышцы кора и ягодиц», — отметила она.

Каждое утро британка пользуется бюджетным уходовым кремом для лица. Она утверждает, что пробовала дорогостоящие средства, но не почувствовала разницы. Перед сном она наносит на тело масло и делает расслабляющий массаж. На состояние кожи больше влияет не косметика, а образ жизни в целом, считает Хупер.

Она утверждает, что не вкалывает ботокс и предпочитает легкий, естественный макияж. Как правило, она пользуется только праймером и тушью для ресниц. По ее словам, эти привычки помогают ей сохранять молодость.

Ранее 55-летняя жительница Лондона Розада Бернс (Rosada Burns), у которой тоже трое детей, перечислила пять секретов своей «вечной молодости». Оставаться молодой и энергичной ей помогают заграничные путешествия с друзьями и регулярные посещения косметолога.