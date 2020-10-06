Моложавая 71-летняя женщина раскрыла тайну «вечной молодости»

Молодо выглядящая жительница английского города Беркхамстед раскрыла тайну своей привлекательной внешности. Ее слова приводит газета Daily Mail.

У 71-летней Сью Бирдшоу три взрослых ребенка, которым 40, 35 и 32 года. Несмотря на пенсионный возраст, в 2018-19 годах она занимала пост мэра Беркхамстеда. Женщина планировала и дальше продолжать службу, но столкнулась с дискриминацией по возрасту. Во время карантина она начала работать волонтером в благотворительной организации Age UK. «Я отказываюсь полностью уходить на пенсию», — заявляет она, считая работу залогом «вечной молодости».

Кроме того, Бирдшоу тщательно следит за своим внешним видом. В уходе за волосами она использует натуральные косметические средства. Также она ежедневно ходит полчаса пешком и 30-60 минут занимается на велотренажере. «Еще я люблю видеоуроки с Джо Иксом, — отмечает моложавая британка. — Он дает потрясающую нагрузку для пожилых людей. Он такой веселый и жизнерадостный».

Чтобы оставаться в форме, Бирдшоу ест всего два раза в день. В первый прием пищи она употребляет бутерброд с авокадо и кусочком куриного мяса, а на ужин предпочитает полезный бургер или рыбу с овощами. Она призналась, что любит мексиканскую кухню и иногда балует себя буррито.

Ранее жительница английского графства Эссекс, подрабатывающая моделью, раскрыла секрет своей «вечной молодости». Она сократила употребление кофеина, алкоголя и сахара, а также отказалась от красного и куриного мяса и ест только рыбу. Каждое утром она медитирует по 15 минут, а затем занимается спортом.