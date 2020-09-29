Молодо выглядящая 60-летняя женщина раскрыла секрет своей привлекательности

Подрабатывающая моделью жительница английского графства Эссекс раскрыла секрет своей привлекательности. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Молодо выглядящая 60-летняя Шери Дэвенпорт (Sheree Davenport) не замужем. Она владеет компанией, которая занимается дизайном интерьеров. У нее есть 39-летний сын и двое внуков, трех и пяти лет.

«Сейчас, после того, как у меня прошла менопауза, я чувствую себя лучше, чем в 50 лет. Когда она началась, в 48 лет, у меня было усиленное потоотделение, бессонные ночи и затуманенный рассудок. Я думала, что схожу с ума, пока не посетила гинеколога. Я не хотела проходить гормонозаместительную терапию, и нашла естественное решение — лекарственные средства с растительными экстрактами», — рассказала женщина.

Дэвенпорт подчеркнула, что также она сократила употребление кофеина, алкоголя и сахара. Англичанка ходит к косметологу и покупает качественные косметические средства, благодаря чему ее кожа сияет.

«Я была дизайнером интерьеров 40 лет. Но два года назад мне в Instagram написали представители модельного агентства. Они спросили, не думала ли я когда-нибудь стать моделью. С тех пор я немного занимаюсь модельным бизнесом. Мне всегда говорили, что у меня длинные и густые волосы для моего возраста. Я использую хороший шампунь и кондиционер», — сообщила Дэвенпорт.

Англичанка отказалась от красного и куриного мяса и ест только рыбу. Кроме того, она употребляет пищевые добавки, чтобы избавиться от боли в суставах, стать более энергичной и обеспечить здоровье костей.

«Каждое утро я медитирую по 15 минут на рассвете, а затем занимаюсь спортом с виртуальным личным тренером: йогой, пилатесом, силовыми тренировками, танцую сальсу», — отметила Дэвенпорт.

Ранее сообщалось, что молодо выглядящая жительница английского графства Херефордшир раскрыла секрет своей привлекательности. Она призналась, что ежемесячные посещения косметолога помогают ей сохранять моложавый внешний вид.