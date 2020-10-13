«Вечно молодая» 55-летняя женщина назвала пять секретов своей привлекательности

Жительница Лондона, Великобритания, назвала пять секретов своей «вечной молодости». Ее слова приводит таблоид Daily Mail.

55-летняя Розада Бернс (Rosada Burns), у которой трое детей, занимается организацией мероприятий. По ее словам, выглядеть привлекательно ей помогают регулярные посещения косметолога. «Я лучше потрачу деньги на уход за кожей, чем на дизайнерскую сумку или поход в дорогой ресторан», — подчеркивает она. Помимо этого, женщина тщательно следит за волосами: она использует натуральные уходовые средства и пьет рыбий жир.

Чтобы замедлить процесс старения, Бернс избегает прямых солнечных лучей. Для придания лицу свежего тона она пользуется легким автозагаром. Также она наносит на тело масло, предназначенное для борьбы с растяжками и неровностями на коже. «Масло делает мою кожу очень мягкой и эластичной, — отмечает она. — Еще его можно использовать при солнечных ожогах и пигментации».

Оставаться молодой и энергичной англичанке помогают заграничные путешествия с друзьями. «У меня есть четыре близкие подруги: мы называем себя "наркоманки здорового образа жизни", — рассказывает она. — У нас есть традиция каждый год выбираться вместе на спа-курорт. Мы уже побывали в Таиланде, Индии, у озера Гарда (Италия) и на юге Франции».

Ранее молодо выглядящая жительница английского города Беркхамстед раскрыла тайну своей привлекательной внешности. Несмотря на пенсионный возраст, она продолжает работать, тщательно следить за своим внешним видом, ежедневно занимается спортом и контролирует питание.