Молодо выглядящая 55-летняя многодетная мать назвала способ сохранить красоту

Молодо выглядящая жительница английского графства Уэст-Сассекс, у которой три взрослых ребенка, назвала свои способы сохранить красоту и привлекательность. Ее слова приводит издание Daily Mail.

55-летняя Джемма Борн (Gemma Bourne) рассказала, что ежедневно пьет два литра воды, чтобы не обезвоживать организм. Кроме того, многодетная мать тщательно ухаживает за кожей тела и регулярно пользуется питательной сывороткой для лица. Чтобы снять напряжение и расслабиться после тяжелого дня, она зажигает свечи и принимает ванну.

Еще одним секретом «вечной молодости» британка считает активный образ жизни. Она ежедневно занимается йогой, включая онлайн-тренировки на платформе Zoom. Помимо этого, три-четыре раза в неделю она играет в теннис.

По ее словам, многие женщины становятся невзрачными после 50 лет. «Так важно веселиться, и яркие краски [в одежде] могут поднять самоуверенность. Секрет в том, чтобы найти оттенок, который выигрышно подчеркнет внешность. У меня оливковый цвет кожи и темные волосы, так что мне подходят свежие оттенки, такие как лимонный или ярко-розовый», — объяснила она.

Ранее «вечно молодая» жительница Великобритании раскрыла тайну своей неувядающей красоты. 56-летняя Нетта Хаббол, мать четырех взрослых детей, дважды в неделю занимается спортом под руководством личного тренера. Она считает, что оставаться привлекательной ей также помогает любовь к шопингу.