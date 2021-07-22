Выглядящий в два раза младше своего возраста бодибилдер раскрыл секрет молодости

47-летний бодибилдер Крис Гетин (Kris Gethin), который выглядит в два раза моложе собственного возраста, раскрыл секрет моложавой внешности. Об этом сообщает The Sun.

Гетин родился в Уэльсе. В 90-х годах мужчина заинтересовался наращиванием мышц и начал работать персональным тренером. В 1999 году он переехал в США, где проживает до сих пор. Сначала внимание валлийца было сосредоточено только на достижении спортивных результатов. Теперь он хочет научиться управлять биологическими процессами в организме и замедлить старение.

По словам мужчины, на него сильно повлияла болезнь и смерть 92-летнего дедушки, который страдал от болезни Альцгеймера. «Я хочу дожить до 100 лет, но без болезни Альцгеймера, проблем со спиной и с глазами», — признался Гетин. Валлиец мечтает как можно дольше оставаться здоровым и независимым, чтобы не становиться обузой для семьи.

Мужчина занимается бегом, плаванием, катается на горном велосипеде и выполняет силовые упражнения. Он убежден, что главный секрет его молодости в том, что он считает себя 25-летним. «Образ мыслей — ключ к успеху. Каждое утро я ставлю перед собой цель — думать о себе как о 25-летнем», — сказал он.

Гетин ест мясо выращенных на органически чистых кормах животных, ложится спать в 19:30, делает омолаживающие инъекции каждые шесть недель. Кроме того, он каждый день пьет воду с высоким содержанием водорода, поскольку, по его мнению, в ней много антиоксидантов.

Также он каждый день посещает инфракрасную сауну, после чего принимает трехминутную ледяную ванну, чтобы повысить стрессоустойчивость. Недавно валлиец решился на введение 600 миллионов стволовых клеток.

«Возможно, мой экстремальный режим подходит не всем, — прокомментировал Гетин. — Когда люди спрашивают меня, в чем ключ к сохранению молодости, я отвечаю, что все дело в том, как человек себя воспринимает».

Ранее сообщалось, что молодо выглядящая жительница Великобритании раскрыла секреты неувядающей красоты и привлекательности. Она утверждает, что оставаться «вечно молодой» ей помогают экстремальные виды спорта.