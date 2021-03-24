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Выглядящая на 30 лет 56-летняя женщина раскрыла секрет борьбы со старением

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Фото: @sheena_cole00

«Вечно молодая» жительница новозеландского города Окленд раскрыла свой способ сохранить красоту и привлекательность. Ее слова приводит издание Daily Mail.

Выглядящая на 30 лет 56-летняя Шина Коул (Sheena Cole) утверждает, что мужчины вдвое моложе ее часто проявляют к ней интерес и пытаются познакомиться, хотя она уже 25 лет состоит в браке. По ее словам, женщины тоже удивляются, когда узнают ее реальный возраст.

Секретом борьбы со старением вышедшая на пенсию Коул считает здоровый образ жизни и обязательное нанесение на кожу солнцезащитных средств. Кроме того, она тщательно ухаживает за лицом и телом с помощью уходовой косметики. Женщина также отмечает, что у нее хорошие гены.

«На протяжении многих лет меня спрашивают, в чем секрет моей молодости. Никакого секрета, в общем-то, нет, — говорит новозеландка. — Бесспорно, важную роль играет генетика. Мои родители всегда выглядели прекрасно. Но не стоит забывать о влиянии здоровой диеты, полноценного сна, регулярных тренировок и использовании солнцезащитных средств».

В уходе за кожей лица Коул предпочитает сыворотку с витамином С «Третиноин». «Это мой любимый крем, и я жалею, что не начала пользоваться им раньше, — подчеркнула она. — Для меня это магическое зелье в баночке».

Несмотря на строгий режим в питании и спорте, новозеландка каждый вечер позволяет себе бокал красного вина. «Жизнь нам дана для того, чтобы жить, так что у меня тоже есть слабости», — объяснила Коул. По ее словам, важно оставаться молодым не только внешне, но и внутренне. «Я полна энергии и мыслю современно, поэтому и выгляжу молодо. Я всегда не прочь потанцевать на столе, если выдается такая возможность», — заключила она.

Ранее жительница США, которую многие принимают за сестру собственного сына, поделилась секретом своей неувядающей красоты. Женщина призналась, что ее моложавая внешность — заслуга косметолога. Ежегодно она тратит тысячи долларов на подтяжку лица и ботокс. Она старается идти в ногу со временем и любит проводить время со сверстниками сына.

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