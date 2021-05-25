«Вечно молодая» 70-летняя модель раскрыла секреты привлекательности

Молодо выглядящая жительница Великобритании раскрыла секреты неувядающей красоты и привлекательности. Ее слова приводит издание Daily Mail.

70-летняя модель Джен Тейлор-Стронг (Jan Taylor-Strong) живет с мужем в Лондоне. Она утверждает, что оставаться «вечно молодой» ей помогают экстремальные виды спорта.

«Когда мне было 63 года, я прыгнула со скалы и полетала на параплане в Швейцарии, — вспоминает она. — Я так волновалась, что перед этим составила завещание. Но преодоление страхов принесло мне столько счастья. После этого я еще каталась на зиплайне на Аляске».

Чтобы сохранить молодость кожи, уроженка США регулярно пользуется солнцезащитным кремом и носит шляпу. Помимо этого, она принимает витамин D для заряда бодрости и периодически посещает косметолога, чтобы с помощью инъекций напитать кожу лица витаминами.

По словам Тейлор-Стронг, выглядеть привлекательно ей помогает грамотно подобранный возрастной макияж. Еще одним секретом своей моложавой внешности она считает тщательное очищение кожи лица. «Так как я живу в Лондоне, я использую хорошее очищающее средство, чтобы противостоять загрязненному воздуху, — объясняет она. — Я протираю лицо до тех пор, пока на салфетке не остается и следа».

Ранее 71-летняя жительница английского города Беркхамстед также раскрыла тайну своей привлекательной внешности. Чтобы оставаться в форме, британка ест всего два раза в день. Кроме того, она ежедневно ходит полчаса пешком и 30-60 минут занимается на велотренажере.