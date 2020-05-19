«Вечно молодая» 57-летняя модель с двумя внуками раскрыла секреты красоты

«Вечно молодая» жительница Лондона, у которой две взрослые дочери и два внука, раскрыла секреты своей красоты. Ее слова приводит газета Daily Mail.

57-летняя модель Казз О'Нилл (Kazz O’Neill) утверждает, что она несколько лет страдала от болей в тазобедренных суставах и пояснице. В прошлом году она обратилась за помощью к врачу, который прописал ей гормон эстрадиол. «Уже через месяц я заметила огромные изменения: боли как рукой сняло. Это изменило мою жизнь», — говорит британка.

Материалы по теме «Я просто старик, который ходит в тренажерный зал» Эти люди выглядят вдвое моложе своих лет и готовы делиться секретами вечной красоты

Для поддержания фигуры в тонусе О'Нилл практикует йогу. «Она дает бережную нагрузку организму и в то же время подтягивает и укрепляет тело, — рассказывает модель. — Как правило, один-два раза в неделю я хожу на занятия в студию. Но во время режима самоизоляции я беру индивидуальные уроки в онлайн-режиме».

О'Нилл признается, что не боится экспериментировать. На протяжении долгого времени она была блондинкой, но три года назад, к свадьбе дочери, она перекрасилась в пепельный оттенок. Британка осталась довольна преображением и не стала возвращаться к прежним тонам.

С 42 лет модель начала каждые три месяца вкалывать ботокс, чтобы избавиться от морщин на лбу и вокруг глаз. Кроме того, раз в год она слегка увеличивает губы. Также она питает кожу лица в домашних условиях с помощью уходовой косметики.

О'Нилл отметила, с возрастом ей стало тяжелее заниматься модельным бизнесом. Два года назад она начала активно вести Instagram-аккаунт @kazzstyle_ и делиться с подписчиками советами в фэшн и бьюти-индустрии. За ее обновлениями следят более 43 тысяч пользователей сети.

Ранее жительница английского города Шеффилд раскрыла секреты своей привлекательной и моложавой внешности. Она придерживается средиземноморской диеты, по будням 20 минут занимается йогой по видео-урокам, а для борьбы с морщинами использует патчи для лица.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!