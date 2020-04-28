«Вечно молодая» мать пяти взрослых детей раскрыла секрет своей привлекательности

Жительница английского города Шеффилд раскрыла секреты своей привлекательной и моложавой внешности. Ее слова приводит Daily Mail.

62-летняя Кэтрин Дэнзи (Kathryn Danzey) рассказала, что после прохождения кулинарных курсов в итальянском городе Сиена она стала придерживаться средиземноморской диеты. «Кроме того, мы с мужем пытаемся выращивать собственные фрукты и овощи. Работа в огороде повысила мою выносливость в спорте», — отметила «вечно молодая» мать пяти взрослых детей.

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Чтобы оставаться привлекательной и всегда быть в форме, в будние дни Дэнзи по 20 минут занимается йогой по видео-урокам. «Я провожу много времени, сгорбившись перед компьютером. Йога помогает улучшить осанку», — пояснила она. Британка добавила, что полюбила домашние тренировки еще до того, как в стране ввели режим изоляции из-за коронавируса.

Последние три года Дэнзи каждый месяц делает процедуру A-Lift. «Это неинвазивная космологическая терапия, при которой тебе микротоками стимулируют выработку коллагена и тонизируют мышцы», — рассказала она. Британка никогда не вкалывала ботокс, а для борьбы с морщинами использует патчи для лица.

Раньше Дэнзи работала в области питания, а ее муж был инженером. В 2003 году супруги решили начать семейный бизнес по производству коллагеновых добавок. «Теперь наш рабочий день начинается с 40-минутной прогулки с собакой», — поделилась она, отметив, что это благоприятно влияет на ее внешность.

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