«Вечно молодая» мать двоих взрослых детей раскрыла секрет красоты

40-летняя жительница Ирландии рассказала, что ее часто принимают за старшую сестру собственной дочери, и раскрыла секрет моложавой внешности. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Соня Маньер (Sonia Magnier), жительница ирландского города Корк, работает бизнес-тренером и занимается в фитнес клубе. «Вечно молодая» мать двоих детей рассказала, что секрет ее моложавой внешности в регулярных физических нагрузках и позитивных эмоциях, которыми ее заряжают клиентки на работе. «Мне нравится держать себя в форме и вести здоровый образ жизни», — добавила она.

Женщина также внимательно следит за собой. Она активно ухаживает за кожей и считает, что ее моложавая внешность подчеркивается правильно подобранной одеждой.

Маньер рассказала, что когда прохожие и подписчики в социальных сетях видят ее с дочерью, их часто принимают за сестер. Кроме 21-летней дочери, у нее еще есть сын, который тоже очень похож на нее. Женщина призналась, что любит проводить время со своими детьми, ходить с ними за покупками, на прогулки и даже в ночные клубы. «Я не очень люблю ходить в клубы, так как мне хватило таких развлечений в молодости, но меня забавляет, что люди в подобных местах путают нас с дочерью», — добавила она.

Ранее сообщалось о «вечно молодой» 41-летней светской львице, которую в социальных сетях часто принимают за старшую сестру своей дочери. Секрет своей молодости женщина видит в правильном уходе за кожей и здоровом питании.

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