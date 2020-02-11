«Вечно молодая» 61-летняя женщина раскрыла секреты привлекательной внешности

«Вечно молодая» жительница английского города Брайтон раскрыла секреты своей неувядающей красоты. Ее слова приводит издание Daily Mail.

61-летняя Хейли Вернон-Уорд (Hayley Vernon-Ward) работает консультантом по продаже косметических средств. Чтобы сохранить привлекательную внешность, она ежедневно принимает витамины. По ее словам, пищевые добавки придают ей энергии, укрепляют кости и иммунитет. «Я чувствую себя здоровее, чем в мои 40 лет»,— утверждает британка.

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Раз в неделю Вернон-Уорд ходит на групповые тренировки на виброплатформах. «Упражнения на баланс заставляют мышцы работать активнее. За 25 минут на этой платформе ты сжигаешь столько же калорий, как и на часовом занятии», — рассказывает она. Британка подчеркнула, что не вкалывала ботокс до 58 лет. Однако последние годы она периодически пользуется им, чтобы сгладить глубокие морщины на лице.

Вернон-Уорд прожила в браке с мужем более 40 лет. По ее мнению, очень важно не растворяться в отношениях и иметь свои увлечения. «Именно поэтому я каждую неделю пою в хоре. А недавно я выступила одна на концерте. Было волнительно, но это меня встряхнуло», — отметила она.

Ранее в феврале жительница английского графства Суррей рассказала, что помогает ей выглядеть моложе своих лет. По ее словам, она ухаживает за волосами в домашних условиях, почти не пользуется косметикой и регулярно занимается спортом.

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