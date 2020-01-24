«Вечно молодая» 55-летняя бабушка поделилась секретами красоты

«Вечно молодая» 55-летняя бабушка из австралийского города Мельбурн, штат Виктория, поделилась секретами красоты. Ее слова приводит газета The Sun.

20-летняя Ханна Орвал опубликовала в Instagram-аккаунте пляжную фотографию с матерью Шэрон. «Да, это моя мама», — подписала она снимок. Публикация мгновенно собрала десятки тысяч лайков. Комментаторы отметили, что Шэрон выглядит также молодо и подтянуто, как и ее дочь.

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Шэрон, у которой есть внук, заявила, что она нередко получает комплименты ее моложавой внешности. По ее словам, в молодости она работала в полиции, но потом увлеклась фитнесом и стала персональным тренером. Через 15 лет она завершила свою спортивную карьеру. Тем не менее, она по-прежнему занимается в тренажерном зале пять-шесть раз в неделю, чтобы оставаться в форме.

Австралийка рассказала, что старается не есть обработанные продукты и сводить к минимуму употребление углеводов. Однако своим любимым блюдом на обед она назвала бургер домашнего приготовления с рисом, перцем и сельдереем. В заключение Шэрон призналась, что с морщинами на лице ей помогает бороться ботокс.

Ранее в январе «вечно молодая» актриса и певица из тайваньского города Цзилун раскрыла секрет своей привлекательности. 63-летняя Чен Мэйфен рассказала, что каждое утро она ест суп с несколькими ломтиками имбиря. По ее мнению, именно это позволяет ей сохранять молодость кожи.

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