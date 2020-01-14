«Вечно молодая» 60-летняя бабушка раскрыла секрет своей привлекательности

«Вечно молодая» жительница английского города Саутенд-он-Си, графство Эссекс, раскрыла секрет своей привлекательности. Ее слова приводит издание Daily Mail.

60-летняя бабушка Дайан Гарнер, у которой три сына и две внучки, рассказала, что никогда не вкалывала ботокс, а для ухода за кожей пользуется бюджетными косметическими средствами. «Я пробовала дорогие крема, но они не давали видимого эффекта», — подчеркнула многодетная британка.

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Также она следит за качеством своих волос: регулярно подкрашивает корни и подстригает сухие кончики. 15 лет назад Гарнер сделала увеличение груди. По ее словам, пластическая операция повысила ее самооценку.

Для поддержания спортивной формы она четыре раза в неделю занимается йогой и пилатесом. «Так я снимаю с плеч напряжение от работы за компьютером и держу тело в тонусе. Благодаря фитнесу у меня подтянутые бедра и упругий живот», — объяснила Гарнер.

Британка добавила, что находится в романтических отношениях с мужчиной, но предпочитает жить с ним порознь. «Мы видимся только по выходным. Я люблю быть независимой и проводить время с подругами. Например, на 60-летие мы отправились с друзьями в отпуск на Доминику, — призналась она. — Я люблю быть в обществе мужчины, но не все свободное время».

В декабре 2019 года 89-летняя жительница английского города Ричмонд поделилась секретами своей красоты и моложавой внешности. Оставаться в форме ей помогают ежедневная игра на пианино, строгий распорядок дня, друзья и путешествия.

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