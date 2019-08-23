«Вечно молодая» 63-летняя бабушка раскрыла секрет своей привлекательности

Жительница австралийского города Мельбурн рассказала, как ей удается в 63 года оставаться «молодой» и привлекательной для мужчин. Ее слова приводит издание Daily Mail.

Лесли Максвелл (Lesley Maxwell) в 48 лет увлеклась спортом. Она стала профессиональным фитнес-тренером и выработала для себя строгий спортивный режим — пять тренировок в неделю продолжительностью в час. Женщина утверждает, что новый образ жизни благоприятно повлиял на ее самочувствие, внешность и отношения с противоположным полом.

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«Меня всегда интересовали темы фитнеса и здоровья, — призналась австралийка. — Я искала методы, как выглядеть и чувствовать себя моложе». С тех пор, как женщина стала профессиональным спортсменом, она выиграла более 30 наград. Она подчеркнула, что ее внешность привлекает внимание мужчин, которые намного моложе ее.

Максвелл, у которой три внука, поделилась секретом своей внешности: «Во первых, берегите свой организм и выбирайте пищу, богатую питательными веществами. Для тонуса и рельефа мышц тренируйтесь со свободными весами». Женщина отметила, что ее советы работают, поскольку она чувствует себя моложе своих лет.

«Сейчас я намного счастливее и увереннее в себе, чем в молодости, — заключила австралийка. — Все, что я хочу сказать — не ждите и начинайте действовать! Думаю, каждая женщина не хочет расставаться со своей привлекательностью».

Ранее жительница английского города Йорк отметила, что окружающие часто принимают ее за привлекательную сестру ее сына. Британка назвала секретом своей внешности одиночество. «В моей жизни нет мужчины, который заставляет меня нервничать», — заявила она.

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