Мужчина взбудоражил сеть «вечно молодой» матерью и раскрыл секрет ее внешности

Житель американского города Лос-Анджелес, штат Калифорния, опубликовал в Facebook фотографии своей «молодой» матери и поделился секретами ее внешности. Об этом сообщает таблоид The Sun.

Джонатан Нгуен (Jonathan Nguyen) признался, что окружающие часто принимают его мать за сестру или возлюбленную. «Это классно, когда твоя мать-азиатка так молодо выглядит, — говорит 22-летний мужчина. — Пока к ней не начинают подкатывать твои сверстники».

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Публикация со снимками Нгуена и его матери вызвала волну восхищения среди пользователей сети. Пост собрал более 14 тысяч лайков и около восьми тысяч комментариев.

«Блин, я подумал: "Какая красивая пара"», — писали одни юзеры. «Вау, какая она красивая. Я решил, что это твоя девушка», — признавались другие. Другие же комментаторы попросили автора поста раскрыть секреты молодости его матери: «Она выглядит как твоя сестра, в чем ее секрет?».

Нгуен ответил, что она каждый день занимается спортом и старается есть меньше термически обработанных продуктов, заменяя их на фрукты. Мужчина отказался называть возраст своей матери, уточнив лишь, что она старше 40 лет. «Ее секрет не в возрасте, а в питании и тренировках», — объяснил он.

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