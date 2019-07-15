«Вечно молодая» 50-летняя женщина поделилась необычным секретом своей внешности

Женщина утверждает, что выглядит моложе своих лет благодаря магии. Об этом сообщает таблоид The Mirror.

50-летняя Флавия Питерс (Flavia Peters) рассказала, что окружающие постоянно делают комплименты ее внешности. «Мне сейчас 50 лет, но люди всегда говорят, что я выгляжу моложе, — подметила она. — Все благодаря магической энергии, с которой я работаю». Женщина с детского возраста верит в фей и гномов и, по ее словам, может разговаривать с ангелами.

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В школе Питерс подвергалась насмешкам со стороны сверстников, поэтому на некоторое время ей пришлось забыть про увлечение мистикой. Однако с возрастом ее вновь заинтересовала магия и сказочные персонажи. Женщина черпает силы и энергию от природы, уверяя, что не всем дано увидеть те вещи, что доступны ей. Она убеждена, что ее предназначение — помогать окружающим справляться с душевными травмами и становиться счастливее.

В конце мая сообщалось, что жительница американского штата Калифорния Лора Хейккила рассказала, как ей удается выглядеть в 51 год лучше, чем в 20 лет. Женщина призналась, что пристрастилась к здоровой еде, когда впервые забеременела. Вскоре после родов она открыла в себе любовь к силовым тренировкам со свободными весами.

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