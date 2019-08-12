«Вечно молодая» 50-летняя модель назвала секретом своей внешности одиночество

Жительница английского города Йорк утверждает, что окружающие часто принимают ее за привлекательную сестру ее сына. Об этом сообщает таблоид The Sun.

50-летняя Шани Хаган (Shany Hagan), которая в 2019 году заняла третье место в конкурсе красоты «Улыбка вселенной», говорит, что людей всегда удивляет ее внешность, когда они узнают ее возраст. Женщина вспоминает, как однажды ее красота едва не привела к ДТП, когда на нее засмотрелся молодой водитель.

Хаган подчеркнула, что она никогда не вкалывала ботокс или другие препараты, чтобы разгладить кожу лица. Женщина назвала единственный минус своей «неувядающей молодости» — люди не воспринимают ее всерьез как мать. «Сейчас это забавляет меня, но раньше я расстраивалась. У меня не было друзей, потому что другие мамочки видели во мне так называемую Лолиту, которая может увести их мужа», — призналась она.

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Модель отметила, что ее брак распался в том числе и потому, что она привлекала повышенное внимание со стороны мужчин.

«Моя внешность не менялась с 21 года, вот люди и воспринимают меня на этот возраст», — объясняет Хаган. По ее словам, многие пытаются раскрыть секрет ее внешности. «Все просто, — у меня нет отношений, — заявила модель. — В моей жизни нет мужчины, который заставляет меня нервничать. Поэтому у меня нет морщинок и других признаков старения».

Хаган рассказала, что бороться с морщинами ей также помогает медовая маска перед сном. Кроме того, она ест много фруктов и овощей, пьет дневную норму воды и ежедневно высыпается.

Ранее в августе сообщалось, что житель американского города Лос-Анджелес, штат Калифорния, опубликовал в Facebook фотографии своей «молодой» матери и поделился секретами ее внешности. По его словам, его мать каждый день занимается спортом и старается есть меньше термически обработанных продуктов, заменяя их на фрукты.

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