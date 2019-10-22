«Вечно молодая» бабушка раскрыла секрет своей привлекательности

Жительница английского графства Беркшир рассказала, что помогает ей выглядеть гораздо моложе своего возраста. Ее слова приводит издание Daily Mail.

53-летняя Трейси Белинда (Tracy Belinda), у которой три ребенка и две внучки, призналась, что каждые две недели она ходит на спа-процедуры. Кроме того, перед выходом на улицу она всегда наносит на кожу солнцезащитные средства, чтобы не ускорять процесс старения кожи.

Материалы по теме «Я просто старик, который ходит в тренажерный зал» Эти люди выглядят вдвое моложе своих лет и готовы делиться секретами вечной красоты

«Последнее время оставаться в форме стало сложнее, особенно в зоне живота, — признается британка. — Поэтому я начала заниматься спортом пять раз в неделю. Мне нравятся интенсивные интервальные тренировки: 30 секунд ты выполняешь упражнение, затем 30 секунд отдыхаешь».

В прошлом году Белинда перенесла заместительную гормональную терапию. «О ней я узнала от телеведущей Кэрол Вордерман. Она призналась в интервью, что терапия помогла ей справиться с симптомами менопаузы, — говорит женщина. — Уже спустя неделю я почувствовала себя более энергичной, у меня повысилось либидо. Мне будто снова 30 лет!»

Раз в месяц британка принимает у себя дома косметолога. Специалист делает ей массаж лица, спины и головы, а также использует специальные благовония, которые помогают справиться со стрессом.

В начале октября сообщалось, что американка Алехандра Лабастида-Шапиро назвала секретом своей молодости сыроедение, натуральные лекарства, занятия спортом и позитивное мышление. «Правильная осанка и физическая активность помогают сохранять энергию и избавляют тело от токсинов», — сказала 55-летняя женщина.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!