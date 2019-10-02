«Вечно молодая» бабушка четырех внуков раскрыла секрет привлекательности

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Алехандра Лабастида-Шапиро

Жительница американского города Чикаго, штат Иллинойс, Алехандра Лабастида-Шапиро (Alejandra Lbastida-Shapiro) назвала секретом своей молодости сыроедение, натуральные лекарства, грамотные занятия спортом и позитивное мышление. Об этом сообщает издание The Mirror.

«Правильная осанка и физическая активность помогают сохранять энергию и избавляют тело от токсинов. Важно соблюдать баланс питательных веществ, и в сочетании с позитивным мышлением все эти компоненты дают здоровое тело», — сказала 55-летняя Лабастида-Шапиро.

Она подчеркнула, что люди часто принимают ее за сестру-близнеца ее дочери, и она получает много комплиментов от мужчин. Несколько раз ей присылали цветы тайные поклонники.

Лабастида-Шапиро — мать троих детей и бабушка четырех внуков. Она работает инструктором по пилатесу. К здоровому образу жизни ее с детства приучали родители: они предпочитали использовать натуральные лекарственные травы, приобщили дочь к фитнесу и диетам.

По мнению женщины, формула «возраст — это всего лишь число» верна, если правильно заботиться о себе и вести здоровый образ жизни. Лабастида-Шапиро много тренируется, но всегда дает телу восстановиться после занятий.

«Я чувствую себе более здоровой и умной, чем когда мне было двадцать и тридцать лет. Я даже научилась избегать токсичных людей и ситуаций, которые выкачивают мою энергию. Когда ты это делаешь, в твоей жизни появляются правильные люди. Я всегда стараюсь найти во всем светлую сторону и, самое главное, пытаюсь всегда быть собой», — заявила Лабастида-Шапиро.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Вустер Джо Бэрри (Jo Barry), у которой три ребенка, назвала секретом своей моложавой внешности занятия спортом и правильное питание. Она заявила, что регулярно бегает, как правило, один-два раза в неделю по десять километров.

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