«Вечно молодая» мать троих детей раскрыла секрет своей внешности

Жительница английского города Вустер Джо Бэрри (Jo Barry), у которой три ребенка, назвала секретом своей моложавой внешности занятия спортом и правильное питание. Ее слова приводит издание Daily Mail.

«Люди всегда восхищаются, как хорошо она выглядит для своих лет, — рассказывает ее 24-летняя дочь Холли (Holly Barry). — Я регулярно слышу фразу: "Я думал, что вы сестры"». Девушка призналась, что надеется выглядеть через 20 лет так же молодо, как 44-летняя Джо.

Холли подчеркнула, что она часто проводит время с матерью: вместе они посещают клубы и отдыхают за границей. «Мужчины разных возрастов нередко проявляют к ней интерес, — отметила дочь. — Я радуюсь за нее. Она прикладывает много сил, чтобы выглядеть так хорошо».

По словам Холли, они с Джо похожи не только внешностью, но еще и голосами и характерами. «Мы очень любознательные, искренние и стараемся жить по совести, — отметила девушка. — Мы довольно вспыльчивые, с терпением у нас не так все гладко. Однако мы обе целеустремленные».

Джо объяснила, что помогает ей сохранять красоту и молодость: «Бесспорно спорт. Я регулярно бегаю, как правило, один-два раза в неделю по десять километров». Также женщина добавила, что она придерживается здорового питания и не курит. «Еще я слежу за последними тенденциями в мире моды», — заключила она.

Ранее в августе сообщалось, что американец опубликовал в Facebook фотографии своей «молодой» матери и поделился секретами ее внешности. По его словам, его мать каждый день занимается спортом и старается есть меньше термически обработанных продуктов, заменяя их на фрукты.

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