«Вечно молодая» 50-летняя бабушка поделилась секретами привлекательности

«Вечно молодая» бабушка из Лондона, Великобритания, поделилась секретами привлекательности. Ее слова приводит издание Daily Mail.

50-летняя Джулиэнн Стил, у которой три ребенка и годовалая внучка, каждые две недели ходит на иглоукалывание. Британка утверждает, что эта процедура «дает ей заряд энергии и очищает кожу лица». «А еще благодаря этому я редко простужаюсь!» — добавила она.

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Также британка отметила, что окружающие нередко делают комплименты ее длинным и блестящим волосам. «Я мою голову натуральным шампунем раз в неделю, — объяснила она. — Я стараюсь не использовать много косметических средств».

Стил рассказала, что в 2008 году она переехала из Лондона к мужу в фермерский дом в графстве Корнуолл. «Но потом мы развелись, и я вернулась обратно в Лондон, — вспоминает Стил. — В итоге я открыла свой бизнес, который помогает людям избавляться от ненужного хлама и грамотно организовывать пространство». В заключение она подчеркнула, что никогда не поздно изменить свою жизнь.

Ранее в январе 55-летняя Шэрон Орвал из австралийского города Мельбурн, штат Виктория, поделилась секретами своей красоты. Она занимается в тренажерном зале пять-шесть раз в неделю, старается не есть обработанные продукты и сводить к минимуму употребление углеводов.

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