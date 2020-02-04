«Вечно молодая» 50-летняя модель раскрыла секреты своей красоты

«Вечно молодая» жительница английского графства Суррей раскрыла секреты своей красоты. Ее слова приводит Daily Mail.

50-летняя Ванесса Пауэлл (Vanessa Powell), мать двоих детей, рассказала, что в 2007 году начала карьеру модели. «Это произошло спонтанно, — пояснила она. — Знакомый моей мамы искал человека на съемку. Поначалу я жутко боялась, но благодаря этому я стала увереннее в себе. Теперь я подрабатываю моделью на свадебных шоу и снимаюсь для магазинов. Мне это приносит удовольствие».

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Британка подчеркнула, что предпочитает ухаживать за волосами в домашних условиях. «Я всегда красила волосы дома, вместо того чтобы ходить по салонам красоты, — говорит Пауэлл. — Я делаю это каждые шесть-восемь недель. А вот мою голову я ежедневно». Также она добавила, что почти не пользуется косметикой. «Я наношу только тональный крем. Он очень легкий. Его едва можно заметить на коже лица», — утверждает она.

Кроме того, оставаться привлекательной ей помогают занятия спортом. «В прошлом году я вступила в футбольную группу для матерей в школе моей дочери. Я никогда раньше не играла в футбол, — призналась Пауэлл. — Но это оказалось так весело! Еще это возможность пообщаться с другими матерями. Мы собираемся каждую неделю. Думаю, в группе я старше всех. Но это отличный шанс выйти из зоны комфорта».

В 2019 году 48-летняя модель из Лондона, Великобритания, назвала секретом своей привлекательности растительную диету. Она отметила, что в модельном бизнесе большое внимание уделяют цифрам, в том числе и возрасту. Однако, по ее мнению, зрелым моделям есть что предложить на рынке.

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