Выглядящий в 56 лет на 30 лет мужчина раскрыл секрет своей «вечной» молодости

Выглядящий в 56 лет на 30 лет житель английского города Ковентри Энди Уилкинсон (Andy Wilkinson) раскрыл секрет своей «вечной» молодости. Об этом сообщает Daily Mail.

Пять лет назад британец решил уйти из бизнеса и заняться спортом. Вскоре его приняли на работу фитнес-тренером в один из местных спортивных залов. Мужчина рассказал, что своей моложавой внешностью он обязан именно регулярным физическим нагрузкам.

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Несмотря на то, что у Уилкинсона три взрослых дочери и семь внуков, незнакомые люди часто дают ему не больше 30 лет. Многие из них принимают мужчину за ровесника его дочери. «Обычно люди не верят, что я дедушка семи внуков. И многие молодые девушки хотят познакомиться со мной в Instagram», — рассказал он.

Уилкинсон признался, что не только регулярные физические нагрузки способствуют его моложавой внешности. Мужчина признался, что ему повезло с генами, но он также уделяет внимание правильному питанию и здоровому сну. Он рассказал, что научился контролировать количество потребляемых калорий, стал есть меньше высокоуглеводных продуктов и полностью отказался от вредной пищи и пищевых добавок.

Уилкинсон также признался, что старается как можно меньше волноваться и считает это залогом долголетия. «Я стараюсь жить сегодняшним днем и не думать о плохом», — рассказал он.

Мужчина считает, что каждый человек может поддерживать себя в хорошей форме, если задумается о своем физическом и ментальном здоровье. Своим примером он хочет мотивировать и вдохновлять людей.

Ранее сообщалось о «вечно молодой» жительнице Ирландии, которую часто принимают за старшую сестру собственной дочери. Секретом своей моложавой внешности женщина считает регулярные физические нагрузки, здоровье питание и хорошее настроение.

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