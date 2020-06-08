«Вечно молодая» 62-летняя модель раскрыла секреты своей привлекательности

62-летняя женщина, которую часто приглашают на свидания молодые люди, раскрыла секрет своей привлекательности. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Шейла Кисс (Sheila Kiss) из английского города Бирмингем живет на Бали. Женщина стала вести здоровый образ жизни и заниматься спортом 32 года назад после рождения второго ребенка. В 40 лет она занялась тяжелой атлетикой и с тех пор тренируется по два часа в день шесть дней в неделю. В 49 лет она открыла для себя бикрам-йогу и занималась ей в течение 13 лет, прервавшись лишь после переезда на Бали.

До 60 лет Кисс работала моделью в Австралии. Этот опыт развил у нее уверенность в себе. «Больше всего я люблю подиум. Я чувствую себя комфортно перед аудиторией. Это всегда интересно — носить модные вещи. Они могут быть не в твоем стиле, но нужно пройти так, будто они тебе нравятся. Я всегда напоминаю себе, что мне платят за то, чтобы вещь выглядела хорошо, и не просят меня покупать ее», — объяснила она.

Кисс рассказала, что никогда не увлекалась подсчетом калорий и позволяла себе есть все, что захочется. «Я не принимаю никаких пищевых добавок или протеин и получаю все полезные вещества из еды. Я не могу выразить, насколько замечательно чувствовать себя сильной и здоровой, когда тебе около 60 лет, — сказала модель. — Никогда не концентрировалась на весе и не взвешивалась, но стремилась держать тело в тонусе. Я не считаю худое тело здоровым. Я бы предпочла иметь спортивный, подтянутый вид».

Она не перестает заниматься спортом даже в разъездах. «Даже когда мы много путешествуем, и у меня нет доступа к спортзалу, я занимаюсь силовой ходьбой или бегом, наполняю питьевые бутылки песком вместо гантель», — отметила жительница Бали.

Кисс рассказала, что молодые поклонники, которым по 20 лет, ведут себя в ее Instagram так, будто это Tinder, и приглашают ее на свидания. Женщина не реагирует на подобные сообщения и удаляет их.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Гаррисберг, штат Пенсильвания, которая пользуется повышенным вниманием мужчин в 53 года, раскрыла секрет своей привлекательности. Она придерживается палеолитической диеты, также известной как диета пещерных людей.

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