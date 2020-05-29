«Вечно молодая» 53-летняя женщина раскрыла секрет своей привлекательности

Жительница американского города Гаррисберг, штат Пенсильвания, которая пользуется повышенным вниманием мужчин в 53 года, раскрыла секрет своей привлекательности. Ее слова приводит The Mirror.

У 53-летней тренера по здоровому образу жизни, инфлюэнсера соцсетей и буфетчицы на полставки Элизабет Резник всегда была хорошая фигура, но женщина страдала от хронических кистозных угрей и очень стеснялась этого. Ей не помогала даже вегетарианская диета, которую она считала самым здоровым образом жизни из возможных.

Когда ей было около 30 лет, у нее появились дети. После их рождения она сумела избежать набора лишнего веса, но все равно была не в такой хорошей форме, как раньше.

В 2012 году Резник открыла для себя палеолитическую диету, также известную как диета пещерных людей. Этот план питания предполагает употребление в пищу тех продуктов, которые, предположительно, были доступны пещерным людям.

«Я слышала, что некоторые люди очищали кожу, отказываясь от зерна, молочной продукции и сахара. В тот момент я была готова попробовать все, что угодно. Я перешла на палеодиету, и моя кожа очистилась практически сразу. У меня стало больше энергии и улучшился мышечный тонус, благодаря чему я смогла заниматься спортом дома», — рассказала Резник.

Благодаря своей внешности, задору и отношению к жизни женщина пользуется повышенным вниманием мужчин. «Ко мне подходят мужчины всех возрастов, включая студентов, но обычно — те, кому около 35 лет. Большинство из них очень почтительны, поэтому я просто считаю это лестью», — сказала она.

По словам блогерши, она получает много личных сообщений в Instagram, в которых мужчины выражают к ней интерес. «Я просто стираю их. Я слишком занята бизнесом, чтобы вступать в диалог с теми, кого я не знаю и с кем я никак не связана. Но внимание все равно приятно», — сказала она.

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