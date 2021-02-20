Молодо выглядящая 43-летняя учительница назвала секреты неувядающей красоты

Молодо выглядящая жительница австралийского города Голд-Кост, штат Квинсленд, назвала секреты неувядающей красоты и привлекательности. Об этом сообщает издание Daily Mail.

43-летняя учительница Белинда Нортон (Belinda Norton) утверждает, что сейчас выглядит лучше, чем 20 лет назад. Она перечислила секреты, которые помогают оставаться «вечно молодой». Прежде всего она советует сфокусироваться на питании. «Качество пищи намного важнее тренировок, а водный режим необходим для кожи и работы организма», — отметила она.

Нортон также рекомендует ежедневно заниматься растяжкой или практиковать йогу. По ее словам, необходимо каждый день оставаться активным и заниматься спортом. Чтобы оставаться здоровым и моложавым, необходимо высыпаться, подчеркивает женщина. Она призывает отказаться от экранного времени перед отходом ко сну.

Последние десять лет австралийка старается хотя бы раз в неделю просыпаться с рассветом и выходить на прогулку. «Солнце дарит тебе энергию, а рассвет смягчает даже тяжелейшие душевные муки», — говорит она. Избавиться от скопившегося за неделю напряжения ей помогает прием ванны с солью и нанесение маски на лицо.

Ранее прозванная в сети «вечно молодой» 48-летняя мать взрослой дочери из английского города Слау, графство Беркшир, раскрыла секреты своей неувядающей красоты. Англичанка, работающая визажисткой, отметила, что очень важно пользоваться увлажняющими средствами для кожи лица, чтобы выглядеть моложаво.