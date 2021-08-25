Похожая на сестру взрослой дочери мать поделилась секретом молодости

35-летняя британка, которую принимают за сестру 18-летней дочери, поделилась секретом молодости. Свою историю она рассказала Daily Mail.

Мать четверых детей Лора Филлипс из английского города Сток-он-Трент рассказала, что ее начали принимать за сестру дочери Леви в 2021 году, когда они стали вместе ходить по клубам и ресторанам. Филлипс утверждает, что незнакомые люди дают ей не больше 20-24 лет. Кроме того, некоторые даже спрашивали ее 16-летнюю дочь Риз, не приемная ли она, потому что, по их мнению, невозможно быть родной дочерью столь молодой девушки.

Лора, родившая Леви в 17 лет, шутит, что их путают, потому что она ведет себя как подросток, а дочери обычно выглядят старше своих лет. «Я всегда была такой. Время от времени я думаю, что когда-нибудь повзрослею и начну вести себя на свой возраст, но пока этого не произошло», — говорит Филлипс.

Она рассказала, что несколько раз попадала в неловкие ситуации из-за того, что выглядит так молодо. Однажды ей отказались продать набор столовых приборов в магазине, потому что она забыла удостоверение личности. Продавец сказал, что ей вряд ли больше 16 лет, после чего отказался продать ножи и вилки. «Я стараюсь не выходить без удостоверения из дома, так как его спрашивают почти всегда. Я теперь даже обижаюсь, если у меня не просят документ», — рассказала мать четверых детей.

На вопрос о секрете такой юной внешности женщина ответила, что она чувствует себя «молодой в душе».

Ранее 41-летняя британка, которую принимают за сестру ее 20-летней дочери рассказала, как ей удается сохранить молодость. Женщина регулярно занимается спортом, придерживается здорового питания, а дочь помогает ей быть в тренде последних модных тенденций.