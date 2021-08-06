Похожая на сестру взрослой дочери 41-летняя мать раскрыла секрет молодости

Британка, которую принимают за сестру ее взрослой дочери, раскрыла секрет молодости. Своей историей она поделилась с Daily Mirror.

41-летняя Шерил Джарвис (Cheryl Jarvis) и ее 20-летняя дочь Лорен Марсден (Lauren Marsden) из города Брадфорд, графство Йоркшир, настолько похожи, что их часто принимают за сестер. Шерил сказала, что их начали путать с тех пор, как Лорен исполнилось 18 лет. «Я старше дочери на 20 лет, но люди принимают нас за сестер. Мне это очень нравится», — признается Джарвис.

Она рассказала, что главный секрет ее здоровья и моложавого внешнего вида — строгий режим занятий фитнесом. Кроме того, ей помогает дочь. «Лорен дает мне отличные модные советы и рекомендует, какой косметикой пользоваться», — добавила женщина.

Помимо этого, Лорен учит мать правильно вести соцсети и делать эффектные снимки для Instagram.

Благодаря регулярным тренировкам мать носит тот же размер одежды, что и дочь, и они часто меняются вещами. Джарвис рассказала, что занимается спортом пять раз в неделю, ради чего встает рано утром. Британка уверена, что, фитнес не должен быть в тягость — она не изнуряет себя тренировками и строгими диетами. «Это не часы на беговой дорожке и поедание салата. У меня сбалансированная диета, а по выходным я позволяю себе выпить вина», — утверждает она.

В настоящее время Джарвис работает персональным тренером и помогает другим женщинам поддерживать здоровый образ жизни.

Ранее сообщалось, что мать и дочь из австралийского города Голд-Кост прославились в сети благодаря тому, что их часто принимают за сестер. Во время вечеринки по случаю их очередного дня рождения, когда одной исполнилось 35 лет, а второй — 18, у матери дважды попросили показать удостоверение личности, чтобы убедиться, что она достаточно взрослая для покупки алкоголя.