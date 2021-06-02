Похожие на сестер мать и совершеннолетняя дочь прославились в сети

Мать и дочь из австралийского города Голд-Кост прославились в сети благодаря тому, что их часто принимают за сестер. Своей историей они поделились с сайтом News.com.au.

35-летняя Кэт Зои Кларк (Kat Zoe Clark) родила Латишу в 17 лет. Помимо того, что мать и дочь отмечают день рождения в один день, их часто путают, потому что молодо выглядящая Кларк больше похожа на сестру совершеннолетней дочери, чем на мать.

Во время вечеринки по случаю очередного дня рождения Кэт и Латиши, когда одной исполнилось 35 лет, а второй — 18, у матери дважды попросили показать удостоверение личности, чтобы убедиться, что она достаточно взрослая для покупки алкоголя. Она рассказала, что их с дочерью часто просят предъявить документы, когда они вместе отправляются в клуб или ресторан.

Кэт, которая работает тренером по похудению, вспомнила, что родительница одной из одноклассниц Латиши, придя к ним домой, попросила ее «позвать маму», а женщине пришлось объяснять, что мать — это она.

Австралийка добавила, что растить дочь было нелегким делом, так как окружающие часто говорили, что в столь юном возрасте она не сможет стать хорошей матерью. Однако сейчас Латиша учится в университете на юриста, и мать очень гордится ей.

Ранее 40-летняя жительница Ирландии рассказала, что ее часто принимают за старшую сестру дочери. Маньер рассказала, что когда прохожие и подписчики в социальных сетях видят ее с дочерью, их часто принимают за сестер.