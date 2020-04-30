«Вечно молодая» многодетная мать восхитила соцсети неувядающей красотой

Жительница американского штата Юта Кеннеди Райан (Kennedy Rian) показала в соцсетях свою «вечно молодую» многодетную мать и восхитила пользователей сети ее неувядающей красотой. На ролик с их участием обратил внимание таблоид Daily Mail.

В начале видео, размещенного на видеосервисе TikTok, 15-летняя Кеннеди и ее мать Челси Д'Амико (Chelsie D'Amico) стоят перед камерой, прикрыв лица ладонями. Затем на экране поочередно всплывают фразы: «Да вы, скорее всего, сестры», «Не может быть, что она твоя мама», «Вы, девчонки, выглядите как близняшки», «Твоя мама — просто огонь». Под конец ролика Д'Амико и ее дочь убирают руки от лица, чтобы показать, кто есть кто.

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Ролик вызвал бурную реакцию среди юзеров TikTok. Его посмотрели более пяти миллионов раз. Пользователи сети признались, что спутали Кеннеди с ее моложавой матерью. «Клянусь, я не могу понять, кто из вас кто», — заявил один из юзеров. «Сколько твоей маме лет? 20?» — удивился другой комментатор.

Некоторые пользователи сети догадались, кто старше, только по одежде и аксессуарам. Они отметили, что на Челси более взрослый наряд, в то время как Кеннеди оделась как подросток. Кроме того, подростка выдали детские браслеты на запястье.

Челси пояснила комментаторам, что ей 33 года, а Кеннеди она родила в 17 лет. Также у нее есть младшая дочь Эллиотт и сын Джаггер. «Кеннеди даже может разблокировать мой телефон, используя систему распознавания лиц. Это так странно. Мне не кажется, что мы с ней похожи настолько сильно», — призналась американка.

Ранее внешность «вечно молодой» многодетной британки Клэр Бэррет (Claire Barratt) из города Кингстон-апон-Халл поразила пользователей TikTok. Хотя женщине 40 лет, и у нее шестеро детей, зрители нередко принимают ее за подружку ее сына.

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