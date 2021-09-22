«Мисс Москва» показала сына от короля Малайзии

Экс-супруга бывшего Верховного правителя Малайзии Мухаммада V, победительница конкурса красоты «Мисс Москва» Оксана Воеводина, показала своего ребенка. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах трехлетний Леон позирует на однотонном фоне. Он одет в черный спортивный костюм, состоящий из олимпийки и штанов, красно-коричневый дутый жилет в клетку, синюю кепку с красным козырьком и темные кроссовки без шнурков.

В описании к публикации Воеводина рассказала о своем способе воспитания сына. По ее словам, обучение ребенка необходимо начинать как можно раньше, поскольку это положительно повлияет на его интеллектуальное развитие в будущем. «При этом я за то, чтобы у детей было детство! Нельзя сильно нагружать и бесконечно заниматься», — добавила она. Помимо этого, знаменитость порекомендовала несколько развивающих занятий для детей от двух до трех лет, среди них оказались лепка, рисование, аппликация.

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Пользователи сети восхитились внешним видом Леона в комментариях под фото. «Какой взгляд! Какая харизма! Прелестный ребенок!», «Какой красивый Леон!», «Очень красивый мальчик», «Настоящий король Малайзии», «Прекрасный принц!» — писали они.

В феврале Оксана Воеводина пристрастилась к ботоксу и разочаровалась в своей внешности. В опубликованном посте модель призналась, что злоупотребляла инъекциями, однако они не принесли желаемого результата. По ее словам, напротив, кожа начала преждевременно стареть. Воеводина объяснила, что из-за ботокса мышцы лица перестают работать, в связи с чем кожа становится дряблой.