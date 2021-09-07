В Ялте выберут главную красавицу Крыма

В Ялте пройдет ежегодный конкурс красоты «Мисс Крым». В этом году за звание главной красавицы полуострова поборются 15 представительниц разных городов, сообщает «Комсомольская правда».

Финал состязания пройдет 24 сентября. Участие в нем примут девушки от 16 до 22 лет. Им предстоит пройти разные испытания, в том числе дефиле в нарядах от известных дизайнеров. Оценивать крымчанок будет жюри, в состав которого войдут иностранные гости. Их имена пока держатся в тайне.

Ведущими конкурса станут победительница «Мисс Россия-2016» Яна Добровольская и Instagram-блогер Игнат Тагиев. Кроме того, в ходе мероприятия выступит певица Наргиз Закирова. Девушка, которая выиграет «Мисс Крым», отправится в египетский Шарм-Эль-Шейх бороться за корону на конкурсе «Мисс Интерконтиненталь».

Ранее сообщалось, что в Иркутской области выбрали народных мастеров, которые занимаются сохранением, возрождением и развитием местных ремесел. Почетное звание получили пять жителей региона.