В российском регионе мигранты избили ребенка за сломанный бордюр

В Пермском крае приезжие строители избили 13-летнего мальчика за сломанный бордюр. Родители подростка попросили региональные власти разобраться в ситуации. Об этом сообщает Telegram-канал Маsh.

Подростки гуляли у строящейся дороги в городе Александровск. Собеседница Маsh рассказала, что приезжие начали избивать мальчика за то, что он якобы сломал один из установленных в этом месте бордюров.

Пострадавшему ребенку 13 лет. В свою очередь один из приезжих строителей утверждает, что подростка просто держали за руки до прихода взрослых.