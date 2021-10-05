Российских подростков осудили за убийства и изнасилования

В Перми двух подростков осудили за убийство мужчины и изнасилование двух женщин

В Перми суд вынес обвинение двоим подросткам, которые в состоянии алкогольного опьянения жестоко убили мужчину, а также изнасиловали и избили двух женщин, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

«Приговором суда 14-летнему виновному назначено наказание в виде девяти лет и десяти месяцев лишения свободы, 15-летнему — в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы, обоим с отбыванием в воспитательной колонии», — говорится в сообщении. Также отмечается, что при работе над делом было допрошено более 30 свидетелей и проведено 15 судебных экспертиз.

По результатам расследования выяснилось, что в июне 2020 года двое подростков 14 и 15 лет в состоянии алкогольного опьянения избили и подожгли мужчину, от чего тот скончался. Кроме того, один из преступников изнасиловал женщину, а потом убил ее, чтобы скрыть следы преступления. Второй подросток надругался над другой женщиной, после чего избил ее.

Ранее в Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в попытке изнасиловать ребенка. Мужчина заговорил на улице с девочкой 2012 года рождения. Под предлогом оказания помощи он попытался совершить в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера, однако ему помешали очевидцы.