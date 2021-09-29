Российского тренера приговорили за изнасилование учениц

Тренера спортивной школы в Симферополе приговорили к 13 годам колонии за изнасилования

Суд приговорил к 13 годам колонии тренера спортивной школы Симферополя, который в течение трех лет насиловал своих учениц. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

По версии следствия, местный житель совершал преступления с февраля 2017 года по сентябрь 2020 года.

Его признали виновным по пункту «б» части 4 статьи 132, части 2 статьи 135, части 1 статьи 135 («Особо тяжкое, тяжкие и небольшой тяжести преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности») УК РФ.

Суд отправил подсудимого в колонию строгого режима на 13 лет.

Ранее сообщалось, что командира роты спецназа ГРУ и его заместителя задержали за сексуальное насилие над военнослужащими на Дальнем Востоке. Задержанные проводили воспитательную беседу с ефрейтором и рядовым. В ходе этой беседы командир надел на черенок швабры медицинскую перчатку и водил ею в области промежности ефрейтора, угрожал изнасиловать.