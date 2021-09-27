Россиянин изнасиловал 11-летнюю школьную подругу своей дочери

В Башкирии к семи с половиной годам колонии строгого режима приговорен 36-летний россиянин, изнасиловавший школьную подругу своей дочери. Об этом сообщает Салаватский межрайонный суд республики.

Как установил суд, в апреле находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина набросился на находившуюся в доме 11-летнюю девочку, пришедшую в гости к его дочери, и изнасиловал ее. Следственный комитет возбудил и расследовал уголовное дело по статье 131 («Изнасилование несовершеннолетней, не достигшей 12-летнего возраста») УК РФ.

В судебном заседании обвиняемый признал свою вину и чистосердечно раскаялся. Суд смягчил наказание, поскольку учел, что на иждивении у насильника находятся престарелая мать, несовершеннолетний ребенок и трое малолетних детей, один из которых страдает хронической болезнью.

23 июня сообщалось, что в Уфе суд вынес приговор многодетному местному жителю Рашиду Гарифуллину, которого дочери обвинили в изнасиловании.