Россиянин пришел в гости к медсестре и изнасиловал ее 17-летнюю дочь

В Петербурге полиция задержала 40-летнего мужчину, который пришел в гости к своей новой знакомой из интернета и изнасиловал ее 17-летнюю дочь. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Следователями возбуждено уголовное дело по части 3 статье 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней»).

9 сентября в полицию обратилась 39-летняя медсестра одной из детских поликлиник с просьбой приехать в квартиру на Муринской дороге, в которой находилась ее дочь и малознакомый мужчина.

Как выяснилось, женщина познакомилась в интернете с мужчиной, а наутро он пришел к ней домой. Медсестра торопилась на работу и оставила своего поклонника в квартире с дочерью. Вечером 17-летняя девушка позвонила матери и пожаловалась на действия ее нового знакомого, который не собирался уходить.

Приехавшие на место полицейские установили, что мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю. Его задержали и доставили в отдел. Составлен протокол о мелком хулиганстве.

Мужчина был ранее судим за кражи, разбои, незаконный оборот оружия и похищения. Последний раз он отбывал наказание за преступления против половой неприкосновенности, потерпевшая была совершеннолетней. Из колонии, в которой он провел 10 лет, вышел меньше года назад.