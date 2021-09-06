Насиловавший и убивавший россиянок маньяк рассказал о жертвах-мужчинах

Осужденный на пожизненный срок за изнасилование и убийство восьми девушек серийный маньяк из Магнитогорска признался в новых преступлениях. Об этом сообщила «Ленте.ру» представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.

Речь идет о 40-летнем Александре Лохтачеве, которого приговорили к максимальному наказанию 17 лет назад, уточнил источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, в декабре 2003 года серийный убийца вместе с соучастником изнасиловали и убили женщину в поле, затем перенесли тело в лес и там, облив бензином, сожгли.

Свидетелями расправы стали отец и сын 73 и 43 лет, которые в это время проезжали мимо. Лохтачев знал, где они живут. Опасаясь, что свидетели могут сообщить о преступлении в правоохранительные органы, он ночью пришел в их дом и расстрелял обоих из охотничьего ружья.

Мужчине предъявлено обвинение в двойном убийстве. Материалы нового дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

За изнасилования и убийства женщин он был осужден в ноябре 2004 года Челябинским областным судом. Его соучастник также получил пожизненный срок.

В 2003 году в Магнитогорске и Агаповском районе Челябинской области стали бесследно пропадать девушки и женщины, сообщает Znak.com. В марте 2004 года были задержаны 22-летний Павел Сафонов и 23-летний Александр Лохтачев. Они признались в убийстве восьми девушек, самой младшей из которых было 17 лет, с июля 2003 по январь 2004 года. Мотива у убийц не было. По вечерам они знакомились с девушками, увозили их в безлюдное места, там насиловали, душили и сжигали.

Преступников выдала полиции подруга одного из убийц после того, как он признался ей в совершенном. Обоих мужчин приговорили к пожизненному сроку в 2004 году.