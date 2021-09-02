Сокамерник советского маньяка Фишера поделился пережитым ужасом от встречи с ним

«МК»: сокамерники маньяка Фишера спали по очереди из боязни, что он убьет их во сне

Пожизненно осужденный Сергей Хвастунов сидел в одной камере с маньяком Сергеем Головкиным по кличке Фишер, орудовавшим в Советском Союзе и ставшим последним казненным преступником. Сокамерник рассказал газете «Московский комсомолец» о пережитом им ужасе от встречи с преступником.

По словам Хвастунова, отбывающего и поныне наказание в мордовской колонии для пожизненно заключенных, в то время вместе с ним на одном этаже в камерах СИЗО находились председатель КГБ Владимир Крючков и министр обороны Дмитрий Язов. Головкина подсадили в камеру Хвастунова. Третьим их сокамерником был «особист» (работник особого отдела, занимавшийся вопросами политической благонадежности и государственной безопасности в СССР), которого задержали за контрабанду.

«Особист» сразу оценил новенького и назвал его «страшным человеком», который может сделать с ними все что угодно. Он предложил Хвастунову спать по очереди, чтобы кто-то из них постоянно бдел за маньяком и он не убил их во сне.

«Для меня было удивительно, что этот многое повидавший человек боялся Головкина. Мне тоже показалось, что он явно неадекватный. Анекдот ему расскажешь — так он смеется минут 20, не может остановиться. Глаза при этом у него становятся красные, сам кровью наливается, тело трясется. Ужас как страшно», — вспоминает Хвастунов.

В ночь на 2 сентября 1996 года в России был приведен в исполнение последний приговор в виде смертной казни. Был убит 36-летний маньяк Сергей Головкин по кличке Фишер. С 1986 по 1992 год он жестоко убил по меньшей мере 11 мальчиков, самому младшему было 12 лет.