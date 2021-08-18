Заподозренный в 20 изнасилованиях маньяк-душитель попал на видео в Москве

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент нападения мужчины на девушку возле подъезда дома в Москве. Запись публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как девушка направляется к подъезду, подходит к двери и ищет в сумке ключи. В этот момент следующий за пострадавшей мужчина резко надевает ей на голову пакет и начинает душить. Девушка оказывает сопротивление и вырывается, после чего нападавший убегает. Мужчину пытается догнать очевидец. Потерпевшая спешно открывает дверь и заходит в подъезд.

Запись с камеры видеонаблюдения помогла полицейским вычислить нападавшего. Он был задержан во вторник, 17 августа. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Маньяком-душителем оказался 37-летний безработный мужчина, приехавший из Украины. По факту покушения на изнасилование ему предъявлено обвинение. Также его проверяют на причастность к 20 аналогичным преступлениям.

Ранее жители Лосиноостровского района Москвы неоднократно сообщали в полицию о неизвестном, который подкарауливал молодых женщин у подъездов, заходил вместе с ними в дом и душил их веревкой, надевая на голову пакет.

В это же время маньяк трогал женщин за интимные места и срывал с них нижнее белье, а через минуту после нападения скрывался.