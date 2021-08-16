Задушивший девушку на пробежке в Москве попал на видео

Подозреваемый в убийстве девушки на пробежке в московском парке в Свиблово попал на видео

Камеры видеонаблюдения зафиксировали задушившего девушку на пробежке в Москве мужчину, который, пытаясь скрыться, прыгнул в реку Яуза и переплыл ее. Запись опубликовал Telegram-канал «112».

После убийства он вернулся в квартиру, в которой делал ремонт, чтобы забрать свои вещи. На кадрах видно, как полуобнаженный подозреваемый заходит в холл быстрым шагом.

На другой записи, опубликованной Telegram-каналом агентства «Москва», он уже выходит из помещения одетым и проходит по улице.

Также опубликован момент задержания подозреваемого правоохранителями. Его ведут в наручниках в отделение.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в убийстве девушки в Москве задержали. Мужчина напал на нее, когда та совершала пробежку в парке в районе Свиблово, и задушил. Преступника заметил очевидец. Пытаясь скрыться, подозреваемый прыгнул в реку Яуза и переплыл ее. Мужчину задержали через сутки.