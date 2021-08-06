Присяжные оправдали задушившую тяжелобольного супруга российскую медсестру

В Белгороде коллегия присяжных заседателей оправдала медсестру, задушившую тяжелобольного супруга, за которым она ухаживала в течение 20 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Белгородского областного суда.

Присяжные оправдали женщину за отсутствием события преступления. Ее признали виновной по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

По версии следствия, 59-летняя россиянка была в браке с мужем с 1980-х годов. Более 20 лет назад у него случился инсульт, после которого у больного парализовало левую половину тела, он не мог передвигаться и самостоятельно принимать пищу. Работающая медсестрой жена стала ухаживать за тяжелобольным. В ноябре 2019 года состояние мужчины ухудшилось, из-за чего он стал вымещать всю свою злость на супруге. Вскоре женщина не выдержала и задушила парализованного мужа.

Дальнейшее судебное разбирательство продолжится без участия присяжных заседателей.