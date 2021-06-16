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Пьяная россиянка попыталась удушить голодную дочь

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Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

В деревне Амба Новосибирской области многодетная мать четверых детей пыталась задушить голодную дочь. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Инцидент произошел после того, как женщину, выпивавшую в компании друзей, застыдили за то, что ее дети постоянно голодные и просят в школьной столовой добавки.

«Видимо, на этом фоне у нее крышу и сорвало. Она прибежала и начала душить, а соседка за стенкой услышала детские крики и прибежала. Если бы не она, то неизвестно, чем дело закончилось бы», — рассказали о случившемся соседи по дому.

Синяки на шее восьмилетней девочки заметила администрация школы и вызвала полицию, ребенка отправили в реабилитационный центр, с девочкой работают психологи. Пока неизвестно, вернется ли она домой. Информации о том, какие меры применят к матери, пока нет.

Ранее сообщалось, что в Томской области пьяная местная жительница избила 12-летнего сына за то, что ее вызвали в школу. Видео с избиением появилось в сети. На кадрах женщина наносит удары ногами и руками по спине, душит сына, дает подзатыльники и таскает за волосы.

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