В Москве поймали задушившего девушку во время пробежки

Следователи задержали подозреваемого в убийстве девушки на пробежке в Свиблово

В Москве поймали мужчину, который скрылся после убийства девушки во время пробежки в районе Свиблово. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

В результате оперативно-разыскных мероприятий следователи совместно с оперативниками уголовного розыска установили личность подозреваемого и его местонахождение. Мужчина доставлен в СКР для проведения необходимых следственных действий.

Неизвестный задушил девушку, находившуюся на пробежке в парке. Преступника заметил очевидец. Пытаясь скрыться, подозреваемый прыгнул в реку Яуза и переплыл ее.