Обгоревшие тела женщины и ребенка нашли в лесу между Петербургом и Выборгом

Следователи возбудили дело после обнаружения обгоревших тел в лесу рядом с Петербургом

Обгоревшие тела женщины и ребенка обнаружены в лесу на 63-м километре железной дороги Санкт-Петербург — Выборг. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Ленинградской области.

На месте происшествия работает следственная группа, возбуждено уголовное дело об убийстве.

Оперативное видео публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видны эксперты, полиция и криминалисты, которые осматривают место происшествия.

Тела нашли случайные люди в 200 метрах от железнодорожных путей. Ребенку на вид 2,5 года, пол определить пока не удалось. У него на шее был провод. Также на месте происшествия эксперты обнаружили зажигалку, крышку от канистры, часть разорванной женской сумки, две ложки, цепочку и крест.