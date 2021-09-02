Опубликовано написанное перед казнью послание советского маньяка Фишера матери

Маньяк Сергей Головкин по кличке Фишер, орудовавший в Советском Союзе и ставший последним казненным преступником, в своем послании матери предлагал ей отказаться от него. Газета «Московский комсомолец» опубликовала письмо осужденного, написанное в тюрьме перед казнью.

В тексте Головкин называл ее «дорогой мамулечкой» и сожалеет о том, что она узнала его «самую страшную тайну». Он признался, что еще в школе начал мечтать об истязаниях и убийствах, а повзрослев, понимал, что совершенные им преступления принесут много горя близким, но ничего не мог с собой поделать.

«Давай подумаем о главном и рассудим трезво. Мне стыдно. Стыдно писать это письмо, стыдно получать передачи. Я чувствую себя как инопланетянин», — написал маньяк. Фишер отметил, что такие зверства не прощаются, тем не менее выразил надежду на то, что специалисты найдут отклонения в его здоровье и реабилитируют его. В противном случае, добавил маньяк, «человек он конченный» и матери нужно от него отказаться.

Оригинал письма матери не отдали, оно хранится в архиве Московского областного суда. Женщине выдали только копию. Известно, что она приходила в суд, чтобы узнать, исполнен ли приговор в отношении сына. Но женщине так ничего и не сообщили. При этом мать и другие родственники отказались давать показания на следствии и суде против Головкина.

В ночь с 1 на 2 сентября 1996 года в России был приведен в исполнение последний приговор в виде смертной казни. Был убит 36-летний маньяк Сергей Головкин по кличке Фишер. С 1986 по 1992 год он жестоко убил по меньшей мере 11 мальчиков, самому младшему было 12 лет.